Gen. Roman Polko skomentował zamach na generała Kiriłłowa. Porównał go do działań Armii Krajowej

Polko zaznaczył jednak, że działania specjalne zwykle nie są oficjalnie potwierdzane, a standardem jest, że siły specjalne nie przyznają się do takich działań, pozostawiając „dużą dozę niepewności”. Wskazał również, że Ukraina musi być przy tym bardzo ostrożna. – Ukraina też musi bardzo mocno uważać, żeby poprzez tego typu akcje nie być też posądzonym o łamanie prawa międzynarodowego czy wręcz działalność o charakterze terrorystycznym, bo to odróżnienie od barbarzyńców rosyjskich musi być – podkreślił.

Gen. Roman Polko: Okupacja Ukrainy nie byłaby łatwa dla Rosji

Generał Polko zwrócił również uwagę na szerszy wymiar ataku na Kiriłłowa – jego zdaniem pośrednio pokazuje to, że okupacja Ukrainy przez Rosję, nawet jeśli hipotetycznie możliwa, byłaby niezwykle trudna do utrzymania. – Jeżeli na terytorium Rosji można ich (rosyjskich dowódców – red.) likwidować, to wyobraźmy sobie, że Rosji udało się zająć Ukrainę i ją okupować. Nie sądzę, by nawet jeden dzień przebiegł spokojnie pod taką okupacją – zauważył.

Polko przypomniał, że rosyjskie żądania wobec Kijowa są nierealistyczne i nastawione na jego całkowitą kapitulację. – Ukraina musiałaby się rozbroić, przekazać Rosji terytoria i do tego obalić własny rząd – podsumował generał.