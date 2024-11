Kilka miesięcy temu Waltz wyrażał pogląd, że „wieloma osobami w Pentagonie” oraz wieloma przedstawicielami establishmentu USA związanego z polityką bezpieczeństwa musi wstrząsnąć „burzyciel” taki jak Donald Trump.



Niedawno Tim Waltz pytał czy w interesie USA jest lokowanie „czasu, środków i zasobów” na Ukrainie w czasie, gdy są one bardzo potrzebne w rejonie Pacyfiku

W przeszłości Waltz był dyrektorem ds. polityki obronnej w Pentagonie w czasie, gdy sekretarzami obrony byli Donald Rumsfeld i Robert Gates. W 2018 roku został wybrany do Kongresu, gdzie był przewodniczącym podkomisji w komisji ds. sił zbrojnych, której rolą było nadzorowanie wojskowej logistyki.



Tim Waltz przedstawił pięcioczęściowy plan jak uniknąć wojny USA z Chinami

W kontekście polityki wobec Chin Waltz, członek republikańskiej grupy zadaniowej ds. polityki wobec Chin, przekonywał, że USA nie są tak gotowe, jak powinny być, na konflikt w rejonie Indo-Pacyfiku.



W książce opublikowanej w 2024 roku zatytułowanej „Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret” (dosł. Trudna Prawda: Myśl i dowódź jak Zielony Beret) Waltz przedstawił pięcioczęściową strategię, która ma uchronić USA przed wojną z Chinami. Elementem tej strategii są: szybsze uzbrajanie Tajwanu, umacnianie sojuszy w rejonie Pacyfiku oraz modernizacja lotnictwa i floty.



W kontekście wojny na Ukrainie Waltz początkowo opowiadał się za szybszym uzbrajaniem przez USA walczącego z Rosją kraju, ale w ostatnich miesiącach przekonywał, że USA muszą dokonać reorientacji swoich celów na Ukrainie. Niedawno pytał czy w interesie USA jest lokowanie „czasu, środków i zasobów” na Ukrainie w czasie, gdy są one bardzo potrzebne w rejonie Pacyfiku.