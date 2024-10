Ukraińcy: Rosjanie równają z ziemią Torećk. Mają przewagę liczebną

- To zmusza nasze jednostki do ciągłych manewrów, ponieważ nie ma obiektów do bronienia – podkreśliła Bobownikowa. - To taktyka spalonej ziemi – dodała.



Rosjanie nacierają też na Pokrowsk, miasto, które znajduje się po drugiej stronie linii zaopatrzenia, której rosyjska armia może zacząć zagrażać po zajęciu Torećka.



W Torećku przebywa nadal ok. 1 000 cywilów (przed wojną miasto zamieszkiwało ok. 60 tys. osób), a ich ewakuacja jest obecnie „ekstremalnie trudna”, ze względu na rosyjski ostrzał.



Wojna Rosji z Ukrainą: Rosjanie próbują dotrzeć do granic obwodów donieckiego i ługańskiego

Jednym z głównych celów terytorialnych wojny, którą Rosja prowadzi przeciw Ukrainie od 24 lutego 2022 roku, jest dotarcie do administracyjnych granic obwodów donieckiego i ługańskiego. Obwody doniecki i ługański, na terenie których istnieją samozwańcze, nieuznawane przez społeczność międzynarodową Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, zostały nielegalnie anektowane przez Rosję jesienią 2022 roku wraz z obwodami chersońskim i zaporoskim. Żadnego z tych obwodów, w momencie aneksji, Rosja nie kontrolowała w całości.



