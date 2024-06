Hezbollah: Cypr stanie się celem, jeśli pozwoli Izraelowi na wykorzystanie swojego terytorium (WIDEO)

Przemówienie Nasrallaha pojawiło się dzień po tym, jak izraelscy generałowie poinformowali o podpisaniu planu szerszej ofensywy przeciwko Hezbollahowi, a izraelski minister spraw zagranicznych, Jisra'el Kac zasugerował, że kraj jest bliski podjęcia decyzji o rozszerzeniu wojny.

Nasrallah podkreślił, że rolą Hezbollahu było wspieranie Hamasu walczącego w Strefie Gazy i że udało mu się związać siły izraelskie na północy kraju.

Nasrallah mówił także o strategii ograniczonego konfliktu z Izraelem, krótszego niż wojna totalna i mającego na celu zawieszenie broni w Strefie Gazy. Z drugiej strony przekazał, że nigdzie w Izraelu nie będzie bezpiecznie przed atakami Hezbollahu.

Liczne groźby ze strony przywódcy Hezbollahu. Mają nawet 100 tys. bojowników

- Mamy ponad 100 000 bojowników, a nawet więcej, nawet w najgorszym przypadku. Przygotowaliśmy się na najgorszy scenariusz i Izrael o tym wie — powiedział Nasrallah.

- W 2006 roku (podczas drugiej wojny libańskiej - red.) mieliśmy ambicję zbombardowania izraelskiej bazy na górze Meron. Dziś po prostu mówimy bojownikom, by to zrobili, a oni robią to natychmiast — dodał.