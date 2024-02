Stanowiska prezydenta bronili politycy PiS. „Wszystko fajnie, tylko PAD (prezydent Andrzej Duda — red.) zupełnie co innego powiedział. Nie mówił, »że z Krymem to tak do końca nie wiadomo«, lecz odpowiedział wprost na pytanie o odzyskanie Krymu przez Ukrainę, że nie wie” — zauważył Radosław Fogiel.



Prezydenta w sobotni poranek krytykował w RMF FM Paweł Kowal, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy. — Krym tak naprawdę był tak długo rosyjski, jak rosyjski był Białystok. Opowieści o rosyjskim Krymie to są dyrdymały. Krym jest integralną częścią Ukrainy, który ma autonomię regionalną, o czym mało kto wie, zapisaną w konstytucji ukraińskiej. Historycznie jest to miejsce, gdzie mieszkali Tatarzy krymscy — tłumaczył polityk Koalicji Obywatelskiej.



Wasyl Zwarycz po słowach prezydenta Andrzeja Dudy: Krym to Ukraina

— Nie wiem, co powiedział prezydent, natomiast każdego, komu przemknie przez głowę, że Krym jest rosyjski, wzywam na debatę historyczną i na pewno ją przegra — zapewnił Paweł Kowal.



Na wypowiedź głowy państwa zareagował również Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Warszawie. „Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem” — napisał dyplomata na Twitterze.



Radosław Sikorski skomentował wypowiedź Andrzeja Dudy ws. Krymu

Do wywiadu prezydenta odniósł się — również na Twitterze — minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska: poczynając od traktatu z 19 listopada 1990, poprzez memorandum budapeszteńskie z 5 grudnia 1994 oraz traktat o granicy z 28 stycznia 2003” — napisał.