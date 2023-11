Izraelska armia otoczyła miasto Gaza. Strefa Gazy "podzielona na dwie części"

Przedstawiciele strony palestyńskiej przekazali, że kolejny raz w Strefie Gazy odcięta została łączność telefoniczna i internetowa.

W niedzielę palestyńskie ministerstwo zdrowia podało, że w izraelskim ataku w obozie dla uchodźców w Maghazi w środkowej części Strefy Gazy zginęło blisko 50 osób, a 100 odniosło rany.

W niedzielę palestyńskie ministerstwo zdrowia podało, że w izraelskim ataku w obozie dla uchodźców w Maghazi w środkowej części Strefy Gazy zginęło blisko 50 osób, a 100 odniosło rany.

Benjamin Netanjahu: Nie będzie zawieszenia broni

Tego samego dnia premier Izraela Benjamin Netanjahu odrzucił możliwość zawieszenia broni do czasu uwolnienia przez Hamas wszystkich z ponad 240 zakładników, porwanych w czasie ataku na Izrael 7 października. - Nie będzie zawieszenia broni bez powrotu zakładników. Należy to całkowicie usunąć ze słownika - oświadczył. - Będziemy kontynuować, dopóki ich nie pokonamy. Nie mamy innej możliwości - dodał Netanjahu.

W sobotę ministrowie spraw zagranicznych Kataru, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich spotkali się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem w Jordanii i wezwali go do przekonania Izraela do zgody na zawieszenie broni.

Podczas spotkania z Blinkenem prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oświadczył, że powinno nastąpić natychmiastowe zawieszenie broni. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że zawieszenie broni pozwoliłoby jedynie Hamasowi na przegrupowanie.