W związku z ogromnymi stratami w wojnie na Ukrainie i niechęcią do ogłoszenia mobilizacji, Rosja próbuje rekrutować obywateli z sąsiednich krajów do udziału w walkach - poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony, powołując się na dane wywiadowcze.

W Armenii i Kazachstanie zauważono ogłoszenia w internecie oferujące początkowe wynagrodzenie w wysokości 495 tys. rubli (5 140 dolarów) i pensje zaczynające się od 190 tys. rubli (1 973 dolarów).

W obwodzie kustanajskim w Kazachstanie podjęto próby rekrutacji, odwołując się do etnicznej ludności rosyjskiej. Ponadto uzbeckim migrującym pracownikom budowlanym w Mariupolu skonfiskowano paszporty po przyjeździe i zmuszono ich do wstąpienia do armii rosyjskiej.

"Od co najmniej maja 2023 r. Rosja oferuje migrantom z Azji Środkowej walkę na Ukrainie, obiecując szybkie obywatelstwo i wynagrodzenie w wysokości do 4 160 dolarów" - informuje wywiad wojskowy Wielkiej Brytanii.