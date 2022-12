Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 309 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski prosi Ukraińców, aby dbali o siebie nawzajem.

Jak podaje "New York Times", szereg urzędników wywiadu, wojska i bezpieczeństwa narodowego opisało rozszerzony program USA, który ma na celu odcięcie Iranu od możliwości produkcji dronów, utrudnienie Rosjanom wystrzeliwania dronów kamikadze i - jeśli to zawiedzie - zapewnienie Ukraińcom obrony potrzebnej do zestrzelenia z nieba wrogich dronów.

Skala tego wysiłku stała się bardziej widoczna w ostatnich tygodniach. Administracja przyspieszyła działania mające na celu pozbawienie Iranu zachodnich komponentów potrzebnych do produkcji dronów sprzedawanych Rosji po tym, jak badanie wraku przechwyconych dronów ujawniło, że zawierają one amerykańską mikroelektronikę.

Amerykanie pomagają ukraińskim wojskowym w identyfikacji miejsc, z których startują rosyjskie drony. Dostarczają też urządzenia zdolne do wykrywania wrogich dronów na dużych odległościach.

W listopadzie Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w produkcję lub przekazywanie irańskich dronów do Rosji, a w grudniu - także na rosyjskie instytucje za ich udział w nielegalnym zakupie dronów z Iranu i wykorzystaniu ich w wojnie na Ukrainie.

UE nałożyła też nowe sankcje na Iran za dostarczanie Rosji dronów do prowadzenia wojny z Ukrainą.