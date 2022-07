W Finlandii rośnie poparcie dla wprowadzenia zakazu wydawania nowych wiz dla turystów z Rosji.

Wstrzymanie wydawania wiz turystycznych Rosjanom miałoby być formą sprzeciwu wobec wojny, jaką Rosja prowadzi na Ukrainie już od sześciu miesięcy.

Fiński parlament będzie tę sprawę rozstrzygać podczas kolejnego posiedzenia we wrześniu.



Ankieta przeprowadzona przez fińską agencję informacyjną STT wśród przewodniczących klubów parlamentarnych największych partii zasiadających w fińskim parlamencie wskazuje, że fińscy politycy popierają postulat wprowadzenia zakazu wydawania nowych wiz turystycznych Rosjanom - informuje serwis yle.fi.

Na ewentualne zmiany w fińskich przepisach wizowych zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.



- Oczywiście Rosja zareaguje na to wyjątkowo negatywnie. O ile rozumiemy, do tej pory to rozwiązanie nie znalazło praktycznego zastosowania i miejmy nadzieję, że nie znajdzie - stwierdził rzecznik.



Dodał, że " oczywiście wszelkie takie działania" przeciwko obywatelom rosyjskim będą wiązały się ze środkami zaradczymi i ta odpowiedź musi być uznana za "całkiem przewidywalną".