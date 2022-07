Mówiąc o wynikach Międzynarodowej Konferencji Odbudowy w Lugano, podkreślił, że wszystkie kraje partnerskie zgodziły się przyłączyć do odbudowy Ukrainy, tak jak wcześniej włączyły się w jej ochronę.

Reklama

- Wszyscy jesteśmy zjednoczeni w obronie naszego państwa, wszyscy będziemy zjednoczeni w odbudowie - to jest ważne motto, które przewijało się przez całą konferencję - mówił Szmyhal.

Premier podkreślił, że nie można rywalizować o to, kto będzie liderem w odbudowywaniu kraju. - Wszyscy razem odbudujemy, a bez Ukrainy nikt nie odbuduje Ukrainy - powiedział ukraiński polityk.



Zauważył, że w odbudowę będą zaangażowani światowej sławy ekonomiści, politycy i inne osobistości. Pomoże to w jak najefektywniejszym i najrozsądniejszym realizowaniu planów odbudowy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Premier Ukrainy: Odbudowa będzie kosztować nawet ćwierć biliona dolarow Premier Ukrainy Denys Szmygal powiedział, że koszt odbudowy zniszczonego rosyjską inwazją państwa może wynieść nawet 750 miliardów dolarów. - Ten rachunek powinna zapłacić Rosja - twierdzi polityk.

Reklama

Koordynacja prac przygotowawczych zajmuje się Biuro Reform i Restauracji przy Gabinecie Ministrów. Osobno tworzy się rada nadzorcza i rada doradców wysokiego szczebla.



- Dziś rozmawiamy z Leszkiem Balcerowiczem i Francisem Fukuyamą - powiedział Szmyhal. - Czyli ze światowej sławy naukowcami, laureatami nagrody Nobla, którzy w oparciu o naukę będą gromadzić i generować wizję rozwoju sytuacji makro na Ukrainie, rynków finansowych i sfer finansowych oraz biznesu.

Szmyhal przypomniał, że główne biuro odbudowy Ukrainy będzie znajdować się w Kijowie. Biura będą znajdowały się również w miastach krajów partnerskich, co pozwoli na jak najbardziej prawidłowe i efektywne zarządzanie procesem odbudowy.

- Kluczowe biuro będzie w Kijowie. Osobno tworzymy biura w krajach partnerskich, uzgodniliśmy już z czterema krajami. To są kraje partnerskie, które pomogą koordynować nas z naszymi partnerami w zakresie metod, projektów i finansowania – powiedział Szmyhal. – Wszyscy nasi partnerzy zgodzili się z taką infrastrukturą i takim podejściem do koordynacji. Jest to więc również konkretny wynik, który osiągnęliśmy i zatwierdziliśmy na tej konferencji – podsumował premier.