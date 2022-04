Zauważając, że sezon wielkanocny nadchodzi wraz z nasileniem rosyjskiej ofensywy we wschodniej Ukrainie, szef ONZ powiedział, że potrzeba „pauzy humanitarnej” jest jeszcze pilniejsza.

- Szturm i straszliwy los cywilów, które widzieliśmy do tej pory, mogą blednąć w porównaniu z horrorem, który nas czeka. Nie można do tego dopuścić – powiedział dziennikarzom, wzywając Rosjan i Ukraińców „aby uciszyć działa i utorować drogę do bezpieczeństwa dla tak wielu bezpośrednio zagrożonych”.

Guterres powiedział, że proponowana przerwa pozwoliłaby na ewakuację ludności cywilnej z „obecnych lub spodziewanych obszarów konfrontacji” i dostarczenie większej pomocy humanitarnej do miejsc, które jej desperacko potrzebują, takich jak Mariupol, Donieck, Ługańsk i Chersoń.

- Ponad cztery miliony ludzi na tych obszarach potrzebują pilnej pomocy - alarmował Guterres.