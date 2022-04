Shaun Pinner powiedział, że walczył u boku ukraińskiej piechoty morskiej, kiedy rosyjska armia rozpoczęła inwazję prawie osiem tygodni temu.

48-letni były brytyjski żołnierz wyglądał na zmęczonego i posiniaczonego w krótkim propagandowym nagraniu wyemitowanym przez rosyjskie media w sobotę wieczorem.

- Cześć, jestem Shaun Pinner. Jestem obywatelem Wielkiej Brytanii. Zostałem schwytany w Mariupolu. Należę do 36. Brygady Pierwszego Batalionu Ukraińskiej Piechoty Morskiej - mówi Pinner.

- Walczyłem w Mariupolu przez pięć do sześciu tygodni, a teraz jestem w Donieckiej Republice Ludowej - kontynuuje.

Nie wiadomo, kiedy nagranie zostało stworzone ani co doprowadziło do schwytania Pinnera. Walczył on wraz ze swoim przyjacielem Aidenem Aslinem z Nottinghamshire, który, jak się uważa, poddał się rosyjskiemu wojsku w zeszłym tygodniu, po tym jak jego batalionowi skończyła się amunicja.

Z powodu trwającej wojny możliwości Wielkiej Brytanii w zakresie udzielania pomocy konsularnej lub uzyskiwania informacji o obywatelach brytyjskich przebywających na Ukrainie są bardzo ograniczone.

Uważa się, że Pinner, który pochodzi z Bedfordshire, przeprowadził się na Ukrainę cztery lata temu i zamieszkał wraz z żoną w Donbasie. Były żołnierz brytyjskiej armii powiedział w styczniu, że przebywał w okopach kilkanaście kilometrów od Mariupola.

- Jestem tutaj, broniąc mojej rodziny i przybranego miasta. Rosja rozpoczęła tę wojnę. Jest ona finansowana przez Rosję i prowadzona przez Rosję, ale będziemy z nimi walczyć, nie ma co do tego żadnych wątpliwości - mówił wówczas.

- Boję się o swoje życie. Rosjanie potraktują nas inaczej, jeśli zostaniemy schwytani, ponieważ jesteśmy Brytyjczykami. To zawsze chodzi mi po głowie, że zostanę schwytany - dodawał.