Bogusław Chrabota: Pomysł 21 posłów prawicy to prezent dla Putina. Panie Morawiecki, co pan na to?

Piramida absurdu, stojąca za pomysłem posłów prawicy, by zorganizować we Lwowie oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w tym polski Marsz Niepodległości, sięga nieboskłonu i wpisuje się w przygotowywane na Kremlu scenariusze eskalacji napięcia pomiędzy Polską i Ukrainą.



Aktualizacja: 18.09.2026 19:56 Publikacja: 18.09.2026 18:39

Marsz Niepodległości w Warszawie. Na zdj. Janusz Kowalski, jeden z posłów proponujących organizację podobnego marszu we Lwowie Foto: PAP

Czy ktokolwiek z 21 inicjatorów akcji i autorów skierowanej do rządu interpelacji w sprawie zorganizowania Marszu Niepodległości we Lwowie ma nadzieję, że polski rząd poprze pomysł? Szczerze wątpię. Marsz Niepodległości w „polskim” Lwowie to czysta prowokacja Pozostało jeszcze 95% artykułu