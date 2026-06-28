Na zorganizowaną w Gdańsku Konferencję Odbudowy Ukrainy nie jechałem z wielkimi oczekiwaniami. Zakładałem, że będziemy świadkami minimalizowania strat po awanturze, jaką wywołało nadanie przez prezydenta Zełenskiego imienia „Bohaterów UPA” elitarnej jednostce wojskowej, co doprowadziło do odebrania mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego, a później odwołania wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce. Dochodziły mnie również rozmaite słuchy dotyczące organizacji konferencji. Np. w programie nie były wpisane nazwiska uczestników poszczególnych paneli, tak więc punkty z agendy wybierało się trochę w ciemno.