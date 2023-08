Stefan Szczepłek: Z Legią nie jest nudno

Nie może się podobać to, że legioniści zbyt często dają się ponieść nerwom. W Danii aż czterech zostało ukaranych żółtymi kartkami, zawsze w sytuacji, do których pochopnie doprowadzali, i to w środku boiska (Paweł Wszołek, Josue, Bartosz Slisz i Marc Gual). Wszołek, który nie jest typem brutala, za uderzenie przeciwnika łokciem mógł zostać ukarany nawet czerwoną kartką.

Rewanż za tydzień w Warszawie będzie zupełnie innym meczem, niż ten z Austrią. Wtedy Legia po porażce przy Łazienkowskiej jechała do Wiednia z zadaniem odrobienia strat. Zrobiła to z nawiązką. Teraz ma po prostu wygrać. To samo nie przyjdzie, ale na podstawie tego, co widzieliśmy, nie powinno być trudne. Tyle, że z Legią nigdy nic nie wiadomo.

FC Midtjylland - Legia 3:3

Juninho 16, Franculino 34, 71 - M. Gual 26, B. Slisz 64, B. Kramer 86.

Rewanż w Warszawie 31 sierpnia o godz. 21.00.