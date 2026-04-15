Pakiet Omnibus budzi wątpliwości w branży reklamowej i wydawniczej
W szczególności projektowane artykuły 88a i 88b RODO mogą nałożyć na przedsiębiorców nowe obowiązki, które nie tylko nie eliminują istniejących problemów, ale tworzą kolejne obszary niejednoznaczności. Dotyczy to zwłaszcza koncepcji scentralizowanego zarządzania zgodami na poziomie przeglądarki. W praktyce istnieje ryzyko, że mechanizm ten zostanie zastosowany zbyt szeroko i obejmie także operacje o niskim poziomie ryzyka, które nie opierają się na profilowaniu użytkownika, a są niezbędne dla funkcjonowania ekosystemu reklamy cyfrowej – w tym reklamy kontekstowej, pomiaru efektywności kampanii czy mechanizmów bezpieczeństwa.
Warto podkreślić, że rynek już dziś dysponuje sprawdzonymi narzędziami do zarządzania zgodami użytkowników. W Unii Europejskiej od lat funkcjonuje opracowany przez IAB Europe Transparency and Consent Framework, który odpowiada na potrzeby biznesu, a jednocześnie zapewnia wysoki poziom ochrony prywatności i danych użytkowników. To pokazuje, jak istotną rolę odgrywają organizacje branżowe i mechanizmy samoregulacyjne, oparte na praktycznym doświadczeniu rynkowym. W wielu przypadkach bardziej efektywne jest rozwijanie już istniejących, powszechnie stosowanych rozwiązań niż wprowadzanie nowych regulacji, które nie zawsze uwzględniają realne uwarunkowania technologiczne i operacyjne.
W naszej ocenie proponowane rozwiązania mogą osłabić funkcjonowanie sektora reklamy cyfrowej i sprzyjać dalszemu upowszechnianiu płatnego dostępu do informacji. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to bardzo konkretną zmianę: mniej darmowych treści. Jeśli ograniczymy nawet proste i mało inwazyjne formy reklamy, które dziś finansują działanie wielu serwisów, wydawcy zaczną tracić przychody. W efekcie reklama stanie się droższa dla firm, a media będą szukać innych źródeł finansowania – najczęściej w postaci subskrypcji. To z kolei zwiększa ryzyko powstawania tzw. dwupoziomowego internetu – dla tych, których stać na dostęp do treści, i tych, którzy będą mieli do nich znacznie ograniczony dostęp.
Czytaj więcej
Jako IAB Polska wskazujemy, że uproszczenie ekosystemu prawnego powinno oznaczać jego rzeczywistą spójność. W naszym przekonaniu Omnibus to krok w dobrym kierunku, ale w obecnym kształcie nie realizuje w pełni deklarowanego celu uproszczenia regulacji. Dlatego liczymy na dalszy dialog i dopracowanie przepisów tak, aby były one jednocześnie skuteczne, proporcjonalne i dostosowane do realiów technologicznych – a także uwzględniały potrzeby rynku przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników.
Autor jest prezesem IAB Polska
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas