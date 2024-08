Donald Tang: Shein to nie szybka moda, nikt nas też nie dotuje

Jeśli odkryjemy, że jakakolwiek osoba lub organizacja, z którą współpracujemy, jest zaangażowana w takie działania, podejmujemy natychmiastowe kroki, aby zakończyć tę współpracę. W naszym łańcuchu dostaw nie ma pracy przymusowej, wyzysku dzieci ani innych tego typu działań. Jest to uregulowane i regularnie audytowane. Jeśli odkryjemy coś takiego, tak jak wspomniałem wcześniej podejmujemy natychmiastowe działania.

Regularnie przeprowadzamy audyty – nie tylko samodzielnie. Audytujemy za pomocą niezależnych, międzynarodowych, akredytowanych firm. Te audyty obejmują ponad 95 proc. naszych wszystkich zamówień, co pozwala nam na utrzymanie wysokich standardów etycznych i transparentności. Kontrole te są bardzo solidne, dokładne, regularne i niezależne.

A co z kwestiami środowiskowymi? Na stronie Shein można kupić bardzo tanie ubrania, głównie z materiałów syntetycznych. Co z recyklingiem i sprzedażą produktów z drugiej ręki?

Tak, jednak chciałbym najpierw wyjaśnić, dlaczego nasze produkty są niedrogie. Źródłem tego jest nasz model biznesowy, znany szerzej jako model „on demand”. To nie jest fast fashion lub tradycyjna produkcja. W rzeczywistości, choć jesteśmy pionierami w tym modelu, nadal jesteśmy na dość wczesnym etapie jego wdrażania.

Mimo to możemy powiedzieć, że model ten eliminuje większość odpadów, ponieważ mamy bardzo mało niesprzedanych, niepotrzebnych zapasów. Dzięki brakowi nadwyżek, możemy przekierować oszczędności do konsumentów, co w efekcie skutkuje niższymi cenami. To z kolei pozwala naszym klientom cieszyć się zakupami w atrakcyjnych cenach. Nasza strategia prowadzi do sytuacji, w której wszyscy wygrywają: my osiągamy zyski, nasi klienci produkty w lepszych cenach, a rządy otrzymują przestrzeń do opodatkowania.

Wszystkie te działania są korzystne na etapie przed sprzedażą. Pragnę w tym miejscu także podkreślić, że po etapie „konsumpcji”, to znaczy, gdy produkty trafiają już w ręce klientów, mamy mniejszą kontrolę nad produktem, ale nie chcemy unikać odpowiedzialności. To wciąż jest poważny problem: ludzie mają więcej produktów do wyrzucenia.

Mam dwa przemyślenia. Po pierwsze, uważam, że jeśli kupisz, powiedzmy, 20 sztuk odzieży od nas i będziesz z każdej z nich bardzo zadowolony, to zaspokoi to twoje pragnienie kupowania więcej.