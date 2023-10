Nowe badanie: Coraz częściej Polacy chodzą na zakupy spożywcze

Jak wynika z badania Proxi.cloud i UCE Research, które „Rzeczpospolita” poznała pierwsza, w trzech kwartałach 2023 r. ruch w badanych sieciach handlowych wzrósł o 3,6 proc. rdr. Największy wzrost dotyczy supermarketów, które zyskały aż 11,5 proc. Tradycyjnie najmocniejsze dyskonty też idą w gorę, ale o 10,3 proc. zaś hipermarkety o 1 proc. Sklepy osiedlowe, które i tak odwiedzamy najczęściej zyskały skromne 0,3 proc. Mają one jednak aż ponad 60 proc. udział w ruchu klientów, ponieważ odwiedzamy je często tylko po pojedyncze produkty. Dyskonty z największym udziałem wartościowym odpowiadają tylko za ok. 20 proc. ruchu

- Wzrost na poziomie 3,6 proc. nie jest znaczny, w związku z czym nie powinien być on interpretowany jako powód do entuzjazmu lub powodować jakiekolwiek skrajne emocji, w tym zaskoczenie. Na taki rezultat mogło mieć wpływ wiele czynników jak oferta produktowa poszczególnych sieci, promocje, ale też aspekty takie jak trendy związane ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną państwa i konsumentów na przestrzeni każdego roku – mówi Miłosz Sojka, ekspert z Proxi.cloud. - Trzy kwartały to dość długi okres i pomimo, że w krótszych okresach miały różnią charakterystykę ruchu, tak w długim okresie możemy po prostu stwierdzić, że zostało to wypłaszczone do nieznacznej różnicy – dodaje.

Według danych za trzy pierwsze kwartały br., średnia liczba wizyt we wszystkich sklepach na jednego konsumenta wyniosła 128,6. To oznacza wzrost o 6,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy było to 120,9.

Z badania wynika, że w trzech kwartałach br. średni czas przebywania w sklepie wyniósł 9 minut 26 sekund. To nieznacznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było to 9 minut 23 sekundy. Patrząc na poszczególne formaty, to wzrost średniego czasu przebywania w sklepie widzimy tylko w dyskontach.