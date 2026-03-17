Od danych do decyzji. Statystyka dla przedsiębiorstw i gospodarki

Program konferencji, organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Warszawie Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, przewiduje m.in. sesje dotyczące użyteczności danych dla przedsiębiorstw i wyzwań związanych z ich dostępnością, jakością i interpretacją.
Dyskusje dotyczyć będą m.in.:
• roli danych w polityce gospodarczej oraz w praktyce biznesowej
• zasobów krajowych jako fundamentu rozwoju (local content)
• zmian w gospodarce i związanych z nimi zmian w statystyce
• potrzeb małych i średnich firm w zakresie danych
• nowych metod pomiaru i analizy danych
Dlaczego warto śledzić to wydarzenie?
• Statystyka publiczna dostarcza wiedzy niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji strategicznych i operacyjnych. Może więc być kluczowym elementem skutecznego funkcjonowania firm i całej gospodarki
• Konferencja skupi się na pytaniu, jak dane mogą wspierać przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznych zmian technologicznych, organizacyjnych, gospodarczych, w tym w kontekście cyfryzacji i rosnącej roli AI
• Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z prezentacjami ekspertów z instytucji publicznych, środowiska akademickiego i biznesu – liderów, którzy codziennie wykorzystują dane statystyczne w praktyce
Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej i stanowi platformę wymiany wiedzy między statystykami, przedsiębiorcami oraz ekspertami gospodarczymi.
Więcej informacji o konferencji dostępnych jest pod adresem: https://dsp.stat.gov.pl/dsp2026/
Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas