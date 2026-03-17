Od danych do decyzji. Statystyka dla przedsiębiorstw i gospodarki

Już 24–25 marca 2026 r. w Warszawie odbędzie się wyjątkowe spotkanie przedstawicieli środowiska biznesowego, ekonomistów i decydentów – konferencja „Od danych do decyzji. Statystyka dla przedsiębiorstw i gospodarki”. Celem jest odpowiedź na pytanie, jak dane mogą pomagać w podejmowaniu decyzji oraz wzmacniać konkurencyjność i odporność w warunkach dynamicznych zmian technologicznych.

Publikacja: 17.03.2026 13:26

Patronat Rzeczpospolitej

Program konferencji, organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Warszawie Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, przewiduje m.in. sesje dotyczące użyteczności danych dla przedsiębiorstw i wyzwań związanych z ich dostępnością, jakością i interpretacją.

Dyskusje dotyczyć będą m.in.:

• roli danych w polityce gospodarczej oraz w praktyce biznesowej

• zasobów krajowych jako fundamentu rozwoju (local content)

• zmian w gospodarce i związanych z nimi zmian w statystyce

• potrzeb małych i średnich firm w zakresie danych

• nowych metod pomiaru i analizy danych

Dlaczego warto śledzić to wydarzenie?

• Statystyka publiczna dostarcza wiedzy niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji strategicznych i operacyjnych. Może więc być kluczowym elementem skutecznego funkcjonowania firm i całej gospodarki

• Konferencja skupi się na pytaniu, jak dane mogą wspierać przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznych zmian technologicznych, organizacyjnych, gospodarczych, w tym w kontekście cyfryzacji i rosnącej roli AI

• Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z prezentacjami ekspertów z instytucji publicznych, środowiska akademickiego i biznesu – liderów, którzy codziennie wykorzystują dane statystyczne w praktyce

Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej i stanowi platformę wymiany wiedzy między statystykami, przedsiębiorcami oraz ekspertami gospodarczymi.

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest pod adresem: https://dsp.stat.gov.pl/dsp2026/

Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury
Gospodarka
Dariusz Klimczak gościem specjalnym Forum Rynku Finansowego „Rzeczpospolitej”
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Jedziesz do Moskwy? Weź gotówkę
Gospodarka
Tajemnicze problemy z internetem w Moskwie. Tropy prowadzą do FSB
„Nie ustąpimy”. Trump zapowiada dalszą walkę z Iranem
Gospodarka
Końca wojny nie widać. Trump: nie ustąpimy, dopóki „wróg” nie zostanie pokonany
Andrzej Domański o ropie, cenach na stacjach paliw, ETS2, SAFE i podniesieniu kwoty wolnej
Gospodarka
Andrzej Domański: Dostawy ropy do Polski są zabezpieczone
