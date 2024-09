Polacy mają awersję do wydatków publicznych na administrację

Blisko co trzeci respondent uważał, że administracja to największy obszar wydatków państwa, choć w rzeczywistości na wiele innych obszarów (m.in. emerytury, ochronę zdrowia, edukację i naukę czy pomoc społeczną) wydaje się więcej środków.

Wiedza zmienia preferencje ws. wydatków państwa

Na tym jednak nie poprzestano. Sprawdzono, co stanie się z preferencjami badanych co do wydatków państwa, gdy pokaże się im ich prawdziwą strukturę. Części ankietowanych przedstawiono te dane, innym nie.

Wnioski? Wśród osób zaopatrzonych w wiedzę wyraźnie mniej było tych, które zapytane, w jakich obszarach państwa należy zwiększać wydatki, wskazywały na emerytury (48 vs. 36 proc.). Dwuipółkrotnie wyższy był z kolei odsetek badanych postulujących oszczędności w tej dziedzinie (10 vs. 26 proc.). Wyższy był też m.in. odsetek osób oczekujących wzrostu wydatków na ochronę środowiska (30 vs. 40 proc.) – a więc w kolejnej grupie, w której dysproporcja między rzeczywistą a domniemaną skalą wydatków była duża.

Wydatki na administrację? Wiedza niewiele zmienia

Jednak w jednym przypadku „uświadomienie” raczej nie zadziałało. Chodzi o wydatki na administrację. Informacja o rzeczywistych nakładach na nią tylko nieznacznie obniżyła chęci do cięć w tej materii (z 83 do 75 proc.). „Awersja do wydatków na ten cel jest tak silnie zakorzeniona, że nawet jak pokażemy, że są one dużo niższe niż się wydaje, to nadal wyraźna większość obywateli uważa, że trzeba je ciąć” – komentuje w portalu X dr Jakub Sawulski.

- Możemy stawiać hipotezy, jeśli chodzi o przyczynę - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Nikodem Szewczyk, jeden z autorów artykułu w „European Journal of Political Economy”. - To może być np. kwestia braku wiary, że podniesienie nakładów poprawi jakość administracji publicznej. Wydaje się, że ludzie po prostu woleliby, żeby państwo wydawało pieniądze na inne cele niż na obsługę aparatu państwowego - mówi.