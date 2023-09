Ofiary walki z inflacją. Sierpniowe sympozjum w dolinie Jackson Hole

No kto by pomyślał! – powie niejeden czytelnik. Celem zacieśniania polityki pieniężnej jest przecież schłodzenie gospodarki, aby zmniejszyć presję na wzrost cen. Słabnąć powinien zarówno popyt konsumpcyjny, jak i inwestycyjny (z powodu słabszego popytu konsumpcyjnego i wyższych kosztów finansowania), w tym B+R. A jednak ustalenia Ma i Zimmermanna nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

Wystarczy sobie przypomnieć, że wielu ekonomistów ostrzegało, że to środowisko niskich stóp procentowych, które utrzymywało się niemal nieprzerwanie od globalnego kryzysu finansowego do 2021 r., zmniejsza dynamizm gospodarek. Mówiło się m.in. o zombifikacji firm: niski koszt kredytu sprawiał, że przy życiu trwać mogły firmy nieefektywne, zamrażając zasoby (szczególnie ręce do pracy), które mogłyby być lepiej wykorzystane gdzie indziej. To przeciwieństwo tzw. kreatywnej destrukcji, czyli wypierania skostniałych firm przez nowe, bardziej rzutkie. Łagodna polityka pieniężna oznaczała też powszechny dostęp do taniego pieniądza, co zachęcało raczej do spekulacji niż długoterminowych inwestycji.

Ostrzeżenie

Ustalenia Ma i Zimmermanna można odebrać jako ostrzeżenie dla banków centralnych, aby nie przesadzały z zacieśnianiem polityki pieniężnej, bo może to mieć duże i trwałe koszty. Ale sami autorzy artykułu wyciągają z niego nieco inne wnioski. „Nie uważamy, że nasze ustalenia implikują, że polityka pieniężna powinna być bardziej łagodna. Dobrze wiadomo, że próby stymulowania gospodarki na drodze łagodzenia polityki pieniężnej mogą być nieefektywne lub kontrproduktywne” – napisali.