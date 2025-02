Simple, Sygnity, a teraz przyszedł czas na Asseco. Jakie plany ma grupa TSS?

Czytaj więcej Giełda Polski informatyczny gigant ma nowego inwestora. Akcje drożeją na giełdzie Cyfrowy Polsat ujawnił dziś, że sprzedał drugą część akcji największej informatycznej firmy w kraju – Asseco Poland. Wiemy, kto stoi po drugiej stronie transakcji. To dlatego akcje rzeszowskiej spółki mocno dziś drożeją na giełdzie w stolicy.

Niecały pakiet ma zmienić właściciela – intencją Asseco jest przeznaczenie walorów odpowiadających około 3 proc. kapitału na potrzeby programów motywacyjnych dla prezesa oraz kluczowej kadry kierowniczej spółki i grupy.

Ekstra dywidenda

Plany TSS nie są dla Asseco i jej władz zaskoczeniem. Adam Góral Fundacja Rodzinna, Yukon Niebieski Capital B.V. oraz TSS Europe B.V. zawarły umowę, dotyczącą zasad współpracy. Chodzi m.in. o głosowanie nad wypłatą dywidendy z wpływów ze sprzedaży akcji własnych w dwóch transzach począwszy od 2026 r. W planach jest też wprowadzenie zmian w statucie, dotyczących umożliwienia wypłaty zaliczek na poczet dywidendy oraz usunięcie postanowień dotyczących rozstrzygającego głosu szefa RN w przypadku równej liczby głosów.

Kapitał Asseco dzieli się na 83 mln akcji. Wartość pakietu akcji własnych, które nabyć chce TSS, przy cenie 85 zł, to ponad 1 mld zł. Gdyby taką kwotę podzielić przez obecną liczbę akcji, na jedną przypadłaby kwota w okolicach 12–13 zł (to w relacji do kursu daje stopę rzędu 10–11 proc.).

Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie twierdzą, że pojawienie się dużego inwestora branżowego w Asseco to ciekawa informacja, otwierająca przed polską spółką nowe możliwości. Zwracają też jednak uwagę na szczegóły transakcji. O ile umowa TSS-Cyfrowy Polsat ma charakter dwustronnych ustaleń, o tyle pojawia się pytanie, czy warunki sprzedaży akcji własnych nie powinny mieć innego charakteru, bo dotyczą wszystkich akcjonariuszy Asseco. Zdaniem ekspertów proponowana przez TSS cena jest atrakcyjnym poziomem dla tej spółki w kontekście wielkości jej pakietu i potencjalnych synergii wynikających ze współpracy z innymi spółkami portfelowymi. Ponadto część i tak atrakcyjnej ceny TSS „odbierze” sobie w kolejnym roku z być może ekstra dywidendy powiększonej o wpływy ze sprzedaży akcji własnych. – Być może lepszym rozwiązaniem w kwestii szukania najbardziej efektywnej wyceny byłoby, aby o cenie akcji własnych decydował rynek, np w drodze ABB, do którego dostęp miałoby także TSS – zastanawia się nasz rozmówca.

Jakie są dalsze plany

Umowa akcjonariuszy zawiera też postanowienia dotyczące realizacji strategii przez obecny zarząd i kontynuacji sukcesji, która była już przez Asseco sygnalizowana. Dotyczy przejęcia sterów spółki od Adama Górala przez wiceprezesa Rafała Kozłowskiego.