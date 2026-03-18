Coraz wyraźniej widać, że przyszłość europejskiej gospodarki będzie zależała nie tylko od innowacyjności, ale także od bezpieczeństwa, odporności i zdolności do budowania strategicznych partnerstw. Te właśnie wyzwania będą jednym z głównych tematów debat podczas 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który 22–24 kwietnia 2026 r. odbędzie się w Katowicach.

Europa między współpracą a rywalizacją

Zmieniający się układ sił w światowej gospodarce stawia przed Europą fundamentalne pytania o jej pozycję i zdolność do działania. Relacje z USA, Chinami czy krajami Globalnego Południa coraz częściej mają charakter nie tylko ekonomiczny, ale również strategiczny.

W tym kontekście rośnie znaczenie współpracy regionalnej oraz roli Europy Środkowej jako zaplecza przemysłowego i logistycznego Unii Europejskiej. Polska, dzięki swojemu położeniu i strukturze gospodarki, coraz częściej postrzegana jest jako jeden z kluczowych elementów europejskiego systemu gospodarczego i partner w budowaniu nowych łańcuchów wartości.

W warunkach rosnącej fragmentacji globalnej gospodarki współpraca międzynarodowa przestaje być wyborem – staje się koniecznością. Budowanie relacji handlowych, rozwój inwestycji zagranicznych oraz tworzenie stabilnych łańcuchów dostaw to dziś jedne z najważniejszych zadań dla państw i przedsiębiorstw. Europejski Kongres Gospodarczy od lat jest przestrzenią takiego dialogu. W programie 18. edycji szczególne miejsce zajmują fora współpracy gospodarczej: Polska–Francja, Polska–Niemcy, Polska–Szwajcaria, Polska–Maroko, Polska–Rumunia, Polska–Tajwan oraz Polska–USA, tworzące praktyczną platformę współpracy między biznesem, administracją i instytucjami.

Bezpieczeństwo gospodarcze jako fundament

W ostatnich latach pojęcie bezpieczeństwa gospodarczego zyskało zupełnie nowy wymiar. Obejmuje ono nie tylko dostęp do surowców czy stabilność systemu energetycznego, ale także odporność infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo cyfrowe oraz zdolność do utrzymania ciągłości produkcji i dostaw.

Coraz wyraźniej widać, że granica między gospodarką a bezpieczeństwem się zaciera. Przemysł, energetyka, logistyka i technologie stają się elementami systemu odporności państwa, a współpraca między sektorem publicznym a prywatnym – jego kluczowym warunkiem.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań pozostaje transformacja energetyczna. Z jednej strony jest ona niezbędna dla osiągnięcia celów klimatycznych i modernizacji gospodarki, z drugiej – generuje ogromne koszty i wpływa na konkurencyjność europejskiego przemysłu.

Kluczowe pytania dotyczą dziś nie tylko kierunku zmian, ale także ich tempa i sposobu finansowania. Stabilność systemu energetycznego, ceny energii oraz rozwój nowych technologii będą decydować o przyszłości wielu sektorów gospodarki i pozycji konkurencyjnej Europy na świecie.

Local content – między otwartością a ochroną interesów

Jednym z istotnych wątków tegorocznego Kongresu będzie również local content – rozumiany jako realny udział krajowych firm w strategicznych inwestycjach i budowie łańcuchów wartości. W warunkach rosnącej konkurencji globalnej i napięć geopolitycznych temat ten przestaje być jedynie postulatem politycznym, ale staje się konkretnym narzędziem wzmacniania gospodarki.

Dyskusja o local content dotyczy dziś wielu sektorów – od energetyki i infrastruktury, przez przemysł, aż po zamówienia publiczne i projekty technologiczne. Kluczowe pozostaje pytanie, jak budować silną pozycję krajowych przedsiębiorstw, nie zamykając się jednocześnie na współpracę międzynarodową. W praktyce oznacza to konieczność tworzenia modeli współpracy, które pozwolą łączyć potencjał globalnych inwestorów z kompetencjami lokalnych firm.

Liderzy różnych środowisk

Tegoroczna edycja Kongresu zgromadzi przedstawicieli różnych środowisk, których perspektywy wzajemnie się uzupełniają i budują pełny obraz współczesnej gospodarki.

Świat biznesu reprezentują liderzy największych firm i instytucji finansowych, w tym Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego; Mark Brzezinski, członek Rady Doradców Strategicznych UNIMOT i były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce; Mirosław Czekaj, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL; Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor i właściciel Kulczyk Investments; Witold Literacki, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych Orlenu; Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia; Szymon Midera, prezes zarządu PKO Bank Polski; Anna Nowak-Jaworska, Country President Schneider Electric Polska; oraz Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visy w Polsce.

Perspektywę publiczną i instytucjonalną wnoszą przedstawiciele administracji oraz życia publicznego, wśród nich Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, Andrej Kiska, przedsiębiorca i prezydent Słowacji w latach 2014–2019, a także Łukasz Chaberski, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych.

Z kolei środowisko naukowe reprezentują rektorzy i eksperci, w tym Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB; Barbara Jankowska, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; oraz Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dialog jako narzędzie wpływu

W świecie rosnącej niepewności i napięć geopolitycznych kluczowe staje się tworzenie przestrzeni do dialogu. Europejski Kongres Gospodarczy od lat pełni taką rolę, łącząc przedstawicieli różnych środowisk i umożliwiając rozmowę o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „The power of dialogue”, które dobrze oddaje skalę zmian, przed jakimi stoi Europa. W warunkach dynamicznej transformacji gospodarczej i politycznej dialog staje się nie tylko narzędziem komunikacji, ale jednym z kluczowych mechanizmów wpływu na przyszłość.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026

Materiał powstał we współpracy z PTWP