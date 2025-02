W czasie próby rakietowej Korea Północna wystrzeliła pociski z zachodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego, w stronę morza. Południowokoreańska armia podała, że zaobserwowała przygotowania do próby rakietowej, a następnie śledziła wystrzelone przez Koreę Północną pociski.

6 Tyle próbnych detonacji głowic atomowych przeprowadziła Korea Północna

Ostatnia próba nuklearna Korei Północnej miała miejsce we wrześniu 2017 roku

Reuters przypomina, że Korea Północna od kilku lat pracuje nad pociskami manewrującymi zdolnymi przenosić głowice nuklearne. Pociski manewrujące nie są wymienione w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazujących Korei Północnej prac nad pociskami balistycznymi oraz bronią nuklearną.



Kim Dzong Un mówiąc o broni atomowej jako środku do odstraszania wrogów nie wymienił nazwy żadnego państwa. Władze w Pjongjangu regularnie wskazują jednak USA i Koreę Południową jako siły zagrażające bezpieczeństwu kraju. Szczególne protesty ze strony Korei Północnej budzą wspólne, amerykańsko-południowokoreańskie ćwiczenia wojskowe, które Korea Północna przedstawia często jako przygotowania do inwazji.



Korea Północna ma posiadać arsenał liczący od 30 do 50 głowic nuklearnych. Ostatnią próbną detonację głowicy nuklearnej Korea Północna przeprowadziła we wrześniu 2017 roku – była to szósta północnokoreańska próba nuklearna. W jej trakcie zdetonowana miała zostać pod ziemią na poligonie nuklearnym Punggye-ri głowica termojądrowa, co wywołało trzęsienie ziemi o magnitudzie wynoszącej ponad 6. Korea Południowa alarmowała przed wyborami prezydenckimi w USA z 5 listopada 2024 roku, że Pjongjang może przygotowywać się do kolejnej próby nuklearnej.