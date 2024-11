Prezydent Korei Południowej ćwiczy grę w golfa przed spotkaniem z Donaldem Trumpem

USA są też dla Korei Południowej ważnym partnerem handlowym. Analitycy uważają, że prezydent Yoon może chcieć, dzięki osobistej relacji z Trumpem wpłynąć na to, by ten, przy realizacji agendy „Najpierw Ameryka”, nie zaszkodził sojusznikowi z Azji.



Przyjaźń z Donaldem Trumpem nie wpływa na politykę prezydenta USA?

Zdaniem Ramona Pacheco Pardo, specjalisty ds. koreańskich w King's College London Yoonowi w zbudowaniu relacji z Trumpem może pomóc podobieństwo charakterów. - Uważam też, że Yoon jest generalnie lubiany wśród decydentów w USA, co będzie przydatne niezależnie od tego, kto będzie doradzał Trumpowi w polityce zagranicznej – stwierdził ekspert.



Jednak były analityk CIA Bruce Klingner uważa, że choć zbudowanie osobistych relacji między Yoonem a Trumpem jest prawdopodobne, to jednak nie musi się to przełożyć na politykę Trumpa wobec Korei Południowej. Jak przypomniał mimo że Trump zbudował osobistą relację z premierem Japonii Shinzo Abe w czasie pierwszej kadencji, nie wpłynęło to na twarde negocjacje z Japonią w sprawie większego udziału Tokio w kosztach stacjonowania w tym kraju wojsk USA.