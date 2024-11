Sekretarzem stanu, czyli szefem dyplomacji USA, ma zostać w administracji Donalda Trumpa senator Marco Rubio z Florydy. Rubio będzie tym samym pierwszym Latynosem, który obejmie stanowisko sekretarza stanu USA.



W lutym Marco Rubio starł się w serwisie X z Donaldem Tuskiem

Jak zauważa Reuters Rubio w dziedzinie dyplomacji jest politycznym jastrzębiem, który przez lata opowiadał się za asertywną polityką zagraniczną wobec przeciwników USA, w tym Chin, Iranu i Kuby.



W lutym tego roku Rubio wdał się w internetową polemikę z premierem Donaldem Tuskiem. Kiedy Tusk w serwisie X napisał, kierując te słowa do „Republikańskich senatorów Ameryki”, że „Ronald Reagan, który pomógł milionom nas odzyskać naszą wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie”, po tym jak Senat USA odrzucił projekt ustawy o ochronie granic, w której zapisano m.in. dodatkowe 60 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, na wpis polskiego premiera zareagował właśnie Rubio. Senator pytał czy USA mogą zacząć przesyłać do Polski 300 tys. imigrantów, którzy nielegalnie przekraczają granicę USA co miesiąc. „To naprawdę pomogłoby nam poradzić sobie z inwazją na nasz kraj” - dodał.



Reuters zastrzega, że Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie obsady stanowiska sekretarza stanu, ale obecnie – według źródeł agencji – jest przekonany do kandydatury Rubio.