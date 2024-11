Pieniądze, którymi Pentagon dysponuje, to reszta z 61 mld dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy, które Kongres przekazał administracji Joe Bidena w kwietniu, po wielu miesiącach negocjacji między Białym Domem a republikańską większością w Izbie Reprezentantów. Przeciągające się negocjacje sprawiły nawet, że na początku roku wsparcie z USA przestało płynąć na Ukrainę, co od razu odbiło się na sytuacji na froncie i doprowadziło do osiągnięcia przez rosyjską armię w Donbasie dużej przewagi, m.in. w kwestii amunicji artyleryjskiej.



Pierwszą rzeczą, jaką (Trump) zrobiłby, byłoby wstrzymanie pomocy dla Ukrainy Jim Townsend, były urzędnik Pentagonu w administracji Baracka Obamy

Donald Trump krytykował skalę pomocy USA dla Ukrainy

W czasie ostatniej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, we wrześniu, Biden nakazał Pentagonowi wykorzystać pozostałe na pomoc wojskową dla Ukrainy środki do końca jego kadencji.



Tymczasem Donald Trump i przyszły wiceprezydent USA, J.D. Vance, wiele razy krytykowali administrację Joe Bidena za wydawanie miliardów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy, podczas gdy – zdaniem Trumpa – zbyt mały ciężar wsparcia dla Ukrainy ponosi Europa. Trump nazywał też Zełenskiego „najlepszym sprzedawcą w historii”, w związku z tym, że „za każdym razem, gdy przyjeżdża do USA, wyjeżdża z miliardami dolarów”. To, w połączeniu z zapowiedziami, że Trump zakończy wojnę w ciągu 24 godzin, budzi obawy, że jego administracja wstrzyma pomoc wojskową dla Ukrainy jako element presji na Kijów mający skłonić go do podjęcia negocjacji z Rosją.



- Pierwszą rzeczą, jaką (Trump) zrobiłby, byłoby wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. Spodziewam się, że zrobiłby z tego widowisko. Powiedziałby: „obietnica dotrzymana”, ale zrobi to szybko, jestem o tym przekonany – mówi Jim Townsend, były urzędnik Pentagonu w administracji Baracka Obamy.