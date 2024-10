Starmer jest gotów na nowe porozumienie z UE w sprawie kontroli weterynaryjnych

- Słowo reset było używane przez obie strony, więc będzie to szansa zrobienia kroku naprzód – mówił przed wizytą Starmera w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej. - To pierwsze spotkanie tej dwójki (Starmera i von der Leyen – red.) i dlatego będzie to po prostu początek rozmów – dodał.



Co proponuje Wielka Brytania, czego oczekuje od Londynu Bruksela?

Starmer wykluczył powrót Wielkiej Brytanii do wspólnego europejskiego rynku, unii celnej lub umów o swobodnym przepływie osób. Jest jednak gotów na nowe porozumienie w sprawie kontroli weterynaryjnych, które ma ułatwić przepływ towarów. Chce też obustronnego uznania określonych kwalifikacji zawodowych i łatwiejszego dostępu do Wielkiej Brytanii artystów z UE, którzy przybywają na Wyspy na gościnne występy.



UE chciała też podjąć temat swobodnego przepływu młodzieży proponując, by osoby w wieku 18-30 lat z Wielkiej Brytanii mogły mieszkać w UE do czterech lat, w zamian za takie samo prawo dla młodych obywateli UE na Wyspach. Starmer nie zgadza się jednak na takie rozwiązanie.



Kwestia ta jest kluczowym żądaniem UE wobec Londynu i od zgody Starmera na tę propozycję, być może w jakiejś zmodyfikowanej formie, może być uzależnione życzliwe podejście Brukseli do brytyjskich postulatów.