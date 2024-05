Falklandy, nazywane przez Argentyńczyków Malwinami, to brytyjskie terytorium zamorskie na południowym Atlantyku, leżące około 480 km od wybrzeży Argentyny i 13 tys. km od Wielkiej Brytanii. Wyspy znajdują się pod administracją brytyjską, ale Argentyna rości sobie do nich prawa. W 1982 roku doszło do wojny Wielkiej Brytanii z Argentyną, w czasie której zginęło 255 brytyjskich żołnierzy i 649 żołnierzy argentyńskich. Wojna zakończyła się zwycięstwem Wielkiej Brytanii, na czele której stała wówczas Margaret Thatcher.



Javier Milei o Falklandach: Mogą minąć dekady, nim wrócą do Argentyny

W rozmowie z BBC Milei, obecny prezydent Argentyny stwierdził, że chciałby odzyskać Falklandy „kanałami dyplomatycznymi”. Przyznał też, że w sprawie wysp „nie ma natychmiastowego rozwiązania”.



Jego retoryka w sprawie Falklandów/Malwinów odróżnia go od poprzednich prezydentów Argentyny, którzy podkreślali, że ich kraj ma suwerenne prawo do wysp. Alberto Fernandez, lewicowy prezydent Argentyny, mówił, że wyspy to "skradziona ziemia", a roszczenia Wielkiej Brytanii wobec nich są "odrażające".



Milei mówi tymczasem, że mogą minąć dekady zanim Argentyna będzie miała szansę odzyskać suwerenność nad Falklandami. Prezydent Argentyny dodaje, że „nie szuka konfliktu” z Wielką Brytanią.