Pierwsza od wybuchu wojny delegacja NATO w Kijowie. "Czas mierzy się tu życiem"

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 21 na 22 marca Rosja przeprowadziła kolejny atak powietrzny na Ukrainę.

Admirał Bauer apelował w Kijowie, by nie wykazywać się zbyt dużym pesymizmem jeśli chodzi o zdolność Ukrainy do odparcia rosyjskiej agresji i wezwał do tego, by pomoc dla Ukrainy została dostarczona szybko.



Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO w Kijowie: Na Ukrainie tydzień to stracona matka, ojciec

Obecnie ukraińska armia boryka się z licznymi brakami, w tym przede wszystkim z deficytem amunicji artyleryjskiej, co ma związek z wstrzymaniem napływu pomocy wojskowej z USA. Administracja Joe Bidena nie dysponuje obecnie środkami na dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy ponieważ ustawa udostępniająca jej dodatkowe 60 mld dolarów na ten cel utknęła w Kongresie.



- Ukraina potrzebuje nawet więcej wsparcia. I potrzebuje go teraz. Czas na Ukrainie mierzony jest nie w dniach, tygodniach czy miesiącach. Mierzy się go w ludzkich życiach. W sojuszniczych krajach tydzień jest tygodniem. Na Ukrainie tydzień to matka, ojciec, dziecko, przyjaciel, kochanek, straceni na zawsze — mówił adm. Bauer w czasie Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa.