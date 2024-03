Przed spotkaniem w Białym Domu Donald Tusk mówił, że Polska jest jedynym państwem NATO, które graniczy z Rosją, Białorusią i Ukrainą, dlatego odgrywa kluczową rolę w istotnej części świata.

Szef rządu zauważył, że Polska jest chyba najbardziej stabilnym partnerem dla USA, bo w sprawach bezpieczeństwa panuje konsensus, niezależnie od tego, kto rządzi, kilka rzeczy jest niezmiennych.

Premier Donald Tusk o inicjatywie prezydenta: Byłbym ostrożny

Premier pytany był o inicjatywę prezydenta Dudy, który zapowiedział, że podczas wizyty w USA zaproponuje podniesienie wydatków na obronność państw NATO do 3 proc. PKB. - Byłbym ostrożny z oczekiwaniami co do których jest prawie pewne, że nie zostaną zrealizowane - mówił Tusk.

Premier stwierdził, że od razu uprzedził prezydenta, że ta propozycja nie zostanie przyjęta z entuzjazmem, i że może lepiej skupić się na skłonieniu państw Sojuszu, by wywiązywały się z deklaracji przeznaczenia na ten cel 2 proc. PKB.