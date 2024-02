Ambasador Rosji wezwany przez polski MSZ

Kreml odrzucił apel szefa dyplomacji UE o przeprowadzenie niezależnego, międzynarodowego śledztwa w sprawie śmierci Nawalnego.



Nawalny był już ofiarą próby otrucia w Rosji w 2020 roku — wówczas trafił na leczenie do Niemiec skąd jednak wrócił do Rosji, gdzie został aresztowany i trafił do kolonii karnej. Niedawno został przeniesiony do kolonii karnej w rejonie koła podbiegunowego



Premier Ukrainy przebywający z wizytą w Japonii wezwał do nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję w związku ze śmiercią Nawalnego.



Żona Nawalnego zapowiedziała, że będzie kontynuowała działalność męża.