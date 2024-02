Protest polskich rolników. Wołodymyr Zełenski mówi o "kpinie" i "polityce"

We wtorek w wielu miejscach w Polsce protestować będą rolnicy, którzy domagają się odejścia od unijnego „Zielonego ładu” ale przede wszystkim zablokowania granicy dla produktów żywnościowych z Ukrainy.



Reklama

Dlaczego polscy rolnicy protestują?

Rolnicy przekonują, że napływ taniej żywności z Ukrainy do UE rujnuje ich działalność. Minister rolnictwa, Czesław Siekierski mówił niedawno, że mrożonych malin z Ukrainy wjechało do Polski tyle, że polscy rolnicy mogliby ich nie produkować. Zapowiedział też, że Polska — w rozmowach z Ukrainą - stara się wprowadzić limity na niektóre produkty żywnościowe wwożone do Polski.



Czytaj więcej Przemysł spożywczy Ukraina może zakazać importu polskiej żywności. „To delikatny temat” Władze Ukrainy mogą wprowadzić zakazu importu produktów rolnych z Polski w odpowiedzi na rolniczą blokadę granicy. Zdaniem Kijowa blokada jest „sztuczna” i służy interesom Rosji. Eksport ukraińskiej żywności odbywa się głównie morzem.

Rząd odrzuca jednak postulaty rolników domagających się całkowitego zamknięcia granicy dla ukraińskiej żywności.



- Niestety, kilka słów o sytuacji, która nie jest zwyczajna, sytuacji, która pokazuje codzienną erozję solidarności — mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.