Czytaj więcej Dyplomacja Pierwsza zagraniczna wizyta szefa MSZ Radosława Sikorskiego Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował zdjęcie z pierwszej zagranicznej wizyty. Szef MSZ nie ogłosił, gdzie obecnie przebywa. Stacja RMF FM informuje, że minister udał się do Kijowa.

- Między sąsiadami zawsze są jakieś sprawy do załatwienia: dlatego przywiozłem ze sobą polskich wiceministrów transportu i rolnictwa. Musimy przywrócić warunki uczciwej konkurencji, tak aby na handlu, na transporcie wszyscy skorzystali — podkreślił.



Radosław Sikorski w Kijowie: Mam nadzieję, że Rosja uzna, iż trzeba iść po rozum do głowy

- W każdym razie Polska swoje różnice z instytucjami europejskimi właśnie rozwiązuje. To spowoduje, że podchodząc do polskiej prezydencji w UE będziemy w znacznie lepszej pozycji, by robić dla was to, co robiliśmy w 2011 roku, gdy za polskiej prezydencji zamknęliśmy tekst umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą - przypomniał Sikorski.



- Chcę oddać hołd dla bohaterów miasta i tego kraju. Jesteście inspiracją dla Polski, dla całej Europy — podkreślił szef MSZ.



- Mam nadzieję, że prędzej czy później w Moskwie dojdą do wniosku, że ta wojna jest dla Rosji nie do zwyciężenia i że trzeba pójść po rozum do głowy — dodał.



Sikorski przebywa w Kijowie ze swoją pierwszą podróżą zagraniczną w roli szefa MSZ w rządzie KO-PSL-Polski 2050 i Nowej Lewicy.