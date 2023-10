Nieoficjalnie: Iran nie chce angażować się bezpośrednio w wojnę z Izraelem

Przekształcenia się wojny Izraela z Hamasem w większy konflikt na Bliskim Wschodzie obawiają się Stany Zjednoczone, które wysłały w rejon wschodniego Morza Śródziemnego dwie grupy bojowe lotniskowców a także skierowali w rejon Bliskiego Wschodu 2 tys. żołnierzy piechoty morskiej.



Strategia Teheranu zakłada, iż poplecznicy Iranu na Bliskim Wschodzie, tacy jak Hezbollah, będą prowadzić ograniczone ataki na Izrael i siły USA w regionie

- To, co obserwujemy, to perspektywa znaczącej eskalacji jeśli chodzi o ataki na naszych żołnierzy i naszych obywateli w całym regionie - mówił sekretarz obrony USA, Lloyd Austin, w rozmowie z telewizją ABC.



Specjalny wysłannik Chin na Bliski Wschód, Zhai Jun, który przebywa obecnie w rehionie ostrzegł, że rośnie ryzyko "dużego konfliktu lądowego".



Trwają intensywne działania dyplomatyczne w sprawie wojny w Izraelu

Tymczasem Reuters, powołując się na źródła w Iranie podaje, że strategia Teheranu zakłada, iż poplecznicy Iranu na Bliskim Wschodzie, tacy jak Hezbollah, będą prowadzić ograniczone ataki na Izrael i siły USA w regionie, ale jednocześnie mają unikać dużej eskalacji, która mogłaby wciągnąć w konflikt Iran.



Palestyński minister, Mohammed Sztajeh wezwał społeczność międzynarodową do stworzenia "zjednoczonego frontu", który miałby powstrzymać izraelskie ataki w Strefie Gazy i umożliwić dostawy pomocy międzynarodowej dla jej mieszkańców.