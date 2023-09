Były szef MSZ w rządzie PiS o zbożu: Polska obiektywnie sprzyja interesom Moskwy

22 września Andrzej Duda w czasie Kongresu Odbudowy Ukrainy w Poznaniu przekonywał jednak, że "spór o dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest absolutnie odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskiej" i mówił o "dziejowym wymiarze współpracy z Ukrainą" co brzmiało jak próba łagodzenia sporu.

Jacek Czaputowicz: Niemcy posłuchają Mateusza Morawieckiego i zablokują granicę

Czaputowicz ocenił też, że wystąpienie przeciwko kanclerzowi Niemiec "jest nie na miejscu". - Bo przecież już czytamy, że Niemcy rzeczywiście posłuchają premiera i zaczną działać suwerennie na swoim terytorium i wprowadzą blokadę na swojej granicy, kontrolę na swojej granicy - mówił były szef MSZ nawiązując do nieoficjalnych doniesień, że w związku z nieszczelnością granicy zewnętrznej UE Niemcy mają wprowadzić kontrole na granicach z Polską i Czechami.



- To bardzo zła decyzja dla Polski. To symboliczne zamknięcie się, odgrodzenie od Polski. Z perspektywy Niemiec Polska dostarczała i dostarcza Niemcom wielu nielegalnych imigrantów. To jest kilkanaście tysięcy miesięcznie. My uznajemy, że nie ma problemu, bo nie zatrzymują się na terenie naszego kraju. To jest bardzo poważny problem. My doprowadziliśmy do tego, że polityka Niemiec zmienia się dla nas w sposób dla nas niekorzystny - stwierdził. - Premier mówi, żeby się nie wtrącać i oni działają tak, jak mogą działać - dodał.



- My świadomie wpuszczaliśmy imigrantów do Niemiec - mówił też Czaputowicz.