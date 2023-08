Polska – Ukraina. Pierwsza kłótnia w czasie wojny

Chodzi o to, by ukraińskie zboże nie zalało polskiego rynku, uderzając w ten sposób w polskich rolników. To samo robią Słowacja, Bułgaria, Węgry i Rumunia. Wraz z Polską domagają się przedłużenia unijnego zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy, który wygasa 15 września.

Jak problem widzą w Kijowie? Czego oczekują od Warszawy? – Żeby Polska otworzyła drzwi dla ukraińskiej produkcji i pogodziła się ze zniesieniem wprowadzonych do 15 września ograniczeń – mówi „Rzeczpospolitej” Witalij Portnikow, czołowy ukraiński politolog i publicysta, który wcześniej (za rządów Petra Poroszenki) stał na czele ukraińskiej części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Jak twierdzi, argumenty dotyczące obrony interesów polskich rolników nie przekonują polityków w Kijowie. – Jeżeli Polska mówi, że chce naszej integracji europejskiej, to dlaczego mówi, że nie chce, by ukraińscy rolnicy sprzedawali swoją produkcję na rynku polskim? Ciekawe, jak to będzie funkcjonować, gdy będziemy członkiem UE. Władze polskie dbają o swoje interesy przedwyborcze, a chodzi o przyszłość naszych relacji. Myśleliśmy, że są bardzo dobre, a wygląda na to, że Polska jest gotowa nas popierać na tyle, na ile jesteśmy w stanie powstrzymywać Rosję – tłumaczy nastroje nad Dnieprem Portnikow.

Daniel Szeligowski, który w Polskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych (PISM) jest koordynatorem programu „Europa Wschodnia”, przypomina, że Kijów od początku wojny ma własną metodę uprawiania polityki zagranicznej. – Nawet ukraińscy analitycy przyznają, że w Kijowie przyzwyczajono się już to tego, iż ze strony Zachodu za pierwszym razem zawsze pada słowo „nie”, ale gdy tylko pukać dalej do drzwi, prędzej czy później zostaną otworzone. Na Zachodzie rośnie jednak zmęczenie takim podejściem prezydenta Zełenskiego, bo często stawia on zagranicznych polityków w niewygodnym położeniu na ich własnej scenie politycznej – mówi „Rzeczpospolitej” Szeligowski. – W długim okresie balans korzyści i strat, wynikający z asertywnych poczynań prezydenta Zełenskiego, zacznie się zmieniać na niekorzyść Ukrainy. Im dłużej prezydent Zełenski będzie pozwalał sobie na presję na zachodnich partnerów, tym bardziej na Zachodzie będzie rosło przekonanie, iż strona ukraińska jest zbyt roszczeniowa. Wówczas możliwe, że nie tylko Węgry będą skłonne blokować pomoc UE dla Ukrainy – dodaje.

Czołowy doradca w biurze ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak uspokaja jednak, że chodzi o „sytuacyjną różnicę zdań”. – Wszystko da się załatwić drogą dialogu i uwzględniając interesy narodowe każdego z państw – komentuje dla „Rz”.