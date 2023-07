Szwecja już prawie w NATO. Turcja zaskoczyła wszystkich i wycofała swój sprzeciw

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 503 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 11 lipca w Wilnie rozpoczyna się szczyt NATO, w czasie którego Ukraina spodziewa się jasnego komunikatu co do swojej przyszłości w Sojuszu.

Korespondencja z Wilna



Reklama

Ku zaskoczeniu, bo w ostatnich tygodniach Ankara mnożyła problemy, mimo że faktycznie Sztokholm spełnił wszystkie stawiane mu warunki: zmienił konstytucję, żeby uchwalić nowe prawo antyterrorystyczne ułatwiające zatrzymywanie takich osób, jak członkowie kurdyjskiej organizacji PKK, przekazał kilku oskarżonych do Turcji, zniósł embargo na dostawy broni do Turcji i doszło już nawet do pierwszych dostaw, ustanowiono też mechanizm wymiany informacji wywiadowczych.

Sam fakt poparcia członkostwa Szwecji w NATO oczekiwany był od dawna

Szwecja w NATO? Turcja mnożyła warunki

W ostatnich dniach Turcy zaczęli jednak mnożyć problemy. Najpierw niezadowolenie z demonstracji w Sztokholmie, której uczestnicy spalili Koran. A w przeddzień szczytu NATO również zaskakujący postulat przyspieszenia negocjacji akcesyjnych z UE, którymi Erdogan wydawał się nie przejmować od lat. Ostatecznie jednak Erdogan zgodził się na przekazanie do parlamentu aktu ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO. Kiedy proces zostanie zakończony, to znów zależy od Ankary, ale szef NATO po spotkaniu z tureckim prezydentem wyraził nadzieję, że nastąpi to tak szybko, jak się da.