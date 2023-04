Szef MSZ Tajwanu: Chiny przygotowują się do wojny z nami

W kontekście wsparcia USA dla Tajwanu szef dyplomacji wyspy podkreślił, że choć obrona Tajwanu jest zadaniem władz w Tajpej, to jednak "USA wydają się być zdeterminowane bardziej niż kiedykolwiek, by doprowadzić do sytuacji, w której Chiny będą świadome, iż atak na Tajwan będzie wiązać się z bardzo wysokim kosztem". - I doceniamy USA za taką postawę - dodał.