Na Podkarpaciu stacjonują brytyjscy żołnierze z pułku Queen's Royal Hussars. Po wylądowaniu w Rzeszowie książę William spotkał się z brytyjskimi żołnierzami, odwiedził też polską jednostkę wojskową, w czym towarzyszył mu minister obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak.

W czwartek brytyjski następca tronu ma spotkać się z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Książę William złoży też kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Do wizyty doszło kilka dni po tym, jak wiceminister obrony Wielkiej Brytanii, James Heappey, na łamach "Welt" zadeklarował, że Wielka Brytania jest gotowa wypełnić luki w polskiej obronie powietrznej po przekazaniu przez Polskę pewnej liczby myśliwców MiG-29 Ukrainie.

Heappey podkreślił, że Wielka Brytania jest gotowa zachować się tak jak zrobiła to, gdy Polska wysłała swoje czołgi T-72 na Ukrainę. Wówczas Brytyjczycy przysłali do Polski swoje czołgi Challenger 2. W lipcu do Polski trafiła kompania brytyjskich czołgów, w ramach wsparcia sojuszniczego. Czołgi z Wielkiej Brytanii zostały podporządkowane 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

Heappey zadeklarował, że Wielka Brytania "bardzo pozytywnie" podejdzie do kwestii "wypełnienia luk" w polskim systemie obrony powietrznej, jeśli Polska zwróci się do Londynu z taką prośbą. Zaznaczył jednak, że na razie taka prośba do Londynu nie wpłynęła.

Brytyjskie myśliwce są już obecne na flance wschodniej NATO

- Jeżeli Wielka Brytania złożyła deklarację, że są gotowi dać nam samoloty to książę William to tylko potwierdził. Ta wizyta to kontynuowanie budowania wiarygodności Wielkiej Brytanii wobec Polski - powiedział w rozmowie z "Faktem" były dowódca wojsk lądowych, gen. Waldemar Skrzypczak.



Generał dodał, że książę William nie ma kompetencji, by podejmować decyzje w tej sprawie, ale "może wspierać" takie decyzje brytyjskiego rządu, a wizyta Williama w Rzeszowie może na to wskazywać.



Brytyjskie myśliwce są już obecne na flance wschodniej NATO - obecnie myśliwce Typhoon z Królewskich Sił Powietrznych (RAF) stacjonują w Estonii w ramach NATO-wskiej misji Air Policing.