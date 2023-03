Borrell w ostatnim czasie wyraził chęć odwiedzenia Izraela i Zachodniego Brzegu. Jednocześnie we wtorek wyraził on obawy związane z reformą sądownictwa, obejmującą Sąd Najwyższy, którą planuje rząd Beniamina Netanjahu.



W ubiegłym tygodniu Borrell opublikował artykuł, w którym skrytykował Izrael za to, że jego operacje wojskowe "często powodują śmierć Palestyńczyków" oraz za to, że "nielegalne osiedla" zwiększają swoją powierzchnię na "okupowanym terytorium".

Czytaj więcej Dyplomacja USA niezadowolone z polityki rządu Izraela? Netanjahu bez zaproszenia od Bidena Po jedenastu tygodniach od objęcia po raz kolejny stanowiska premiera Izraela przez Beniamina Netanjahu, lider Likudu nie został jeszcze podjęty w Białym Domu, co jest sygnałem niezadowolenia USA z polityki realizowanej przez jego rząd, najbardziej prawicowy w historii Izraela - odnotowuje Reuters.

- Nie ma powodu, by nagradzać go (Borrella) za jego zachowanie - stwierdził przedstawiciel MSZ Izraela cytowany przez izraelskie media.



Na forum Parlamentu Europejskiego Borrell mówił we wtorek, że demokracji w Izraelu zagraża reforma sądownictwa, którą chce zrealizować rząd Netanjahu.

Borrell dodał, że UE nie będzie mieszać się w politykę wewnętrzną Izraela, ale - jak stwierdził - czuje się "w pełni uprawniona, by dyskutować o dynamice wydarzeń i rozumieć to, co się tam dzieje, zgodnie z tym jak postrzega wartości i interesy w regionie".



Minister spraw zagranicznych Izraela rozmawiał we wtorek z Borrellem. Eli Cohen w czasie rozmowy miał powiedzieć, że "ingerowanie UE w wewnętrzną politykę Izraela i finansowanie działań palestyńskich, które podżegają (konflikt) oraz oznaczają przekazywanie pieniędzy rodzinom terrorystów musi się skończyć".