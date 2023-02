Informacja o tym, że mecz odbędzie się bez kibiców pojawiła się na stronie internetowej klubu z Tyraspola.



We wtorek rano sprzedaż biletów na mecz została wstrzymana.



Kibice, którzy kupili bilety na ten mecz, otrzymają zwrot pieniędzy.

Wcześniej władze Mołdawii nie wpuściły do kraju grupy kibiców z Serbii, którzy przybyli do Mołdawii. Mołdawska Straż Graniczna poinformowała, że "grupie obcokrajowców odmówiono prawa wjazdu do kraju w związku z nieścisłościami w kwestii warunków uzyskania takiego prawa".



Dzień wcześniej prezydent Mołdawii, Maia Sandu poinformowała, że Rosja przygotowuje działania dywersyjne, których celem jest doprowadzenie do zamachu stanu w Mołdawii. W działaniach dywersyjnych mieli wziąć udział m.in. obywatele Serbii.

Partizan zmierzy się z Sheriffem w Kiszyniowie 16 lutego

Serbski minister spraw zagranicznych, Ivica Dačić, kategorycznie zdementował te doniesienia i zażądał od mołdawskich władz pilnego udostępnienia informacji w tej kwestii.

