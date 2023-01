Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 321 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że cały teren wokół Sołedaru usłany jest trupami najeźdźców. - Tak wygląda szaleństwo - przekonuje.

Prystajko mówi, że Ukraina przystąpi do NATO niezależnie od sprzeciwu Rosji. Były szef MSZ Ukrainy i były ambasador Ukrainy w Kanadzie podkreśla, że duże wsparcie NATO dla Ukrainy i orsnąca współpraca między Sojuszem a Ukrainą sprawia, iż przystąpienie jego kraju do NATO będzie "logiczne", a "niemądre" jest udawanie, iż będzie inaczej.



- Nasza rozmowa z resztą świata - a przynajmniej z Zachodem - powinna być prosta. Ukraina wygrywa i zostaje członkiem UE i NATO. I tyle - stwierdza ambasador.



- Nie tylko dlatego, że na to zasłużyliśmy, ponieważ tak wielu z nas zginęło a nasz kraj (został zniszczony). Nie, dlatego, że jest rozsądne dołączyć (do NATO) ponad 40-milionowy naród, ostatni, który znajduje się na drodze do Rosji - dodaje.

- Ukraina będzie pełna broni NATO, a społeczeństwo będzie gotowe. Więc (...) po prostu dajcie nam miejsce przy stole - podkreśla ambasador mówiąc, że przynależność Ukrainy do Sojuszu będzie "logiczna".



Prystajko mówi, że jest pewien, iż Ukraina w przyszłości dołączy do NATO, nawet jeśli polityczna decyzja nie zapadnie w najbliższym czasie. - Ludzie muszą po prostu przywyknąć do tej myśli - podkreśla.

Mam nadzieję, że ktoś, kto siedzi na Kremlu, mówi Putinowi: "To co robisz i to co osiągnąłeś odniosło przeciwny skutek od tego, którego chciałeś" Wadym Prystajko, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii

Ambasador mówi też, że zdaje sobie sprawę, iż niektórzy członkowie Sojuszu mogą być przeciwni przyjęciu do niego NATO. - Wiemy kto i wiemy czego oni chcą... W tak dużej organizacji jest wiele różnych interesów w grze - dodaje. Jednocześnie zaznacza, że przyjmując Ukrainę do NATO, Sojusz będzie miał po swojej stronie "milion osób, mających doświadczenie bojowe żołnierzy, którzy dowiedli (swoich umiejętności) pokonując drugą największą armię (świata) i arcywroga NATO".



- Uważam, że dziś, ukrywanie przed Rosją, że Ukraina chce i będzie członkiem NATO, jest głupie. Kto tego nie rozumie? - pyta też Prystajko.



Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii stwierdza też, że zwrot Ukrainy na Zachód jest "nieodwracalny". Jak dodaje Kijów szuka sposobu na zmianę szerokości torów na zgodną ze standardem NATO, co będzie stanowiło zerwanie ze standardami obowiązującymi w imperialnej, carskiej Rosji. - W tym samym czasie kalendarz, cerkwie, wiara - wszystko się zmienia... to naturalna tendencja zmierzająca do zbliżenia się do Zachodu - tłumaczy.



- Mam nadzieję, że ktoś, kto siedzi na Kremlu, mówi Putinowi: "To co robisz i to co osiągnąłeś odniosło przeciwny skutek od tego, którego chciałeś. Ukraińcy oddalają się od nas coraz bardziej" - podsumowuje.