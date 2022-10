Prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas demontażu pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej” w Głubczycach powiedział, że to "symbol systemu, który ręka w rękę z Adolfem Hitlerem rozpoczął II wojnę światową, a więc najtragiczniejszy konflikt w historii świata".

- Wyzwolenia nie mogli nieść ci, którzy sami wolności nie mieli - mówił prezes IPN.

Czytaj więcej Historia IPN burzy pomniki czerwonoarmistów Cztery pomniki poświęcone wojskom sowieckim zostaną zburzone jednego dnia. Taką akcję firmuje Instytut Pamięci Narodowej. To kolejny etap dekomunizacji – tłumaczy prezes IPN.

- To kłamstwo, potworne kłamstwo, bo bardzo wielu obywateli Związku Radzieckiego zginęło wtedy, obywatele Federacji Rosyjskiej, innych republik, które wtedy wchodziły w skład Związku Radzieckiego, zginęli wyzwalając Polskę. Jest to więc potworne kłamstwo. Kolejna próba dalszego ogłupiania młodego pokolenia Polaków i wychowywania ich, karmienia ich tym kłamstwem i prowokowania nienawiści do Rosjan - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany, jak Kreml ocenia wypowiedzi, że Związek Radziecki nie przyniósł Polsce wolności w 1945 roku.

Wyraził nadzieję, że historia pokaże niesłuszność takiego postępowania.