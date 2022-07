Antony Blinken zwrócił uwagę na to, że szczyt wcześniej opuścił szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. Amerykański sekretarz stanu zasugerował, że mogło to być spowodowane tym, że nie podobało mu się to, co słyszał od pozostałych uczestników spotkania.

- To było bardzo ważne, że usłyszał głośno i wyraźnie z całego świata potępienie agresji Rosji - powiedział Blinken.

Nie widzimy żadnych oznak, że Rosja jest gotowa do zaangażowania się w dyplomację - ocenił szef amerykańskiej dyplomacji.