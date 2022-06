W najbliższy piątek Komisja Europejska wyda opinię w sprawie wniosków Ukrainy, Gruzji i Mołdawii o przyznanie statusu kandydata. Wiadomo, że Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE, jest zwolenniczką decyzji pozytywnej, jeśli chodzi o Ukrainę. Żeby zademonstrować swoje poparcie dla aspiracji tego kraju, Niemka pojechała w ostatni weekend do Kijowa, po raz drugi od wybuchu wojny.

Zdecydowanie za jak najszybszym wciąganiem Ukrainy w orbitę europejskich wpływów jest także Parlament Europejski. Od nich zależy bardzo wiele: to Komisja musi ocenić wniosek Ukrainy i bez jej pozytywnej rekomendacji nie ma mowy o dalszej dyskusji. Parlament z kolei zapewnia cały czas polityczne wsparcie dla Kijowa. Ale ostatecznie decyzja, czy taki status przyznać, czy nie, należy do państw członkowskich. Szefowie państw i rządów zbiorą się w Brukseli 23 i 24 czerwca i muszą być jednomyślni. Na razie ciągle są różnice zdań.

Niechętni

– Do rozpoczęcia szczytu zostało jeszcze kilka dni, jest czas na szukanie porozumienia. Na razie kilka państw wciąż ma problem – mówi „Rzeczpospolitej” Harry Nedelcu z think tanku Rasmussen Global. W tym gronie są tradycyjnie niechętne rozszerzaniu UE Francja i Holandia, ale także Szwecja czy nawet Hiszpania i Portugalia. Ciągle niezdecydowane są także Niemcy. Argumenty przeciw słychać różne.

– Portugalia uważa, że to przeciwskuteczne: po co obiecywać perspektywę członkostwa, skoro potem przez długi czas nie da się jej zrealizować i to przyniesie Ukrainie tylko rozczarowanie. Holandia podkreśla brak przygotowania Ukrainy i dwóch pozostałych krajów. Są i inne kraje, gdzie rozszerzenie w ogóle nie jest popularne – mówi Michael Leigh, ekspert think tanku GMF, a w przeszłości dyrektor generalny ds. rozszerzenia w Komisji Europejskiej. Według niego do tej niechęci przyczynia się także sytuacja w Polsce i na Węgrzech, gdzie od lat następuje systematyczna erozja praworządności, co zniechęca do przyjmowania kolejnych krajów z Europy Wschodniej. Bo jest zaprzeczeniem lansowanej lata temu tezy, że członkostwo w Unii Europejskiej automatycznie zakotwicza kraj w systemie unijnych wartości. Wreszcie sytuacja w Ukrainie jest wyjątkowa: to kraj w stanie wojny. Nigdy w przeszłości UE nie rozpoczynała negocjacji rozszerzeniowych w takim kontekście.

Wśród przeciwników otwarcia się na Ukrainę słychać argumenty, że w praktyce status kandydata nic nie da temu krajowi. – On bez statusu kandydata ma znacznie więcej niż kraje kandydackie: dostawy broni, wielką pomoc finansową, bezcłowy dostęp do unijnego rynku dla ukraińskich tworów, a w przyszłości dziesiątki miliardów euro na odbudowę kraju. Co więcej dałby im status kandydata? – mówi nieoficjalnie wysoki rangą dyplomata kraju przeciwnego oficjalnemu uznawaniu już teraz ukraińskich aspiracji.

Ale eksperci podkreślają, że ta decyzja miałaby nie tylko znaczenie symboliczne. – Ona oznaczałaby, że Ukraina jest w pełni uznana za członka europejskiej rodziny. To są ludzie, którzy płacą krwią za europejskie aspiracje – mówi Harry Nedelcu. Przyznaje, że status kandydata nie oznacza członkostwa i mogą minąć dekady, zanim dojdzie do rozszerzenia UE na Wschód. – Ale ważna jest polityczna wiadomość, że mają ścieżkę do członkostwa. W sytuacji, gdy droga do NATO jest na razie zamknięta, taka decyzja dawałaby gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie. Bo w przyszłości UE będzie miała interes, żeby ta wojna nie wybuchła na nowo – uważa ekspert. Ponadto, ważne są konsekwencje praktyczne. Ukrainę czekają wielkie reformy instytucjonalne, w tym walka z korupcją. Status kandydata oznaczałby, że tego procesu będą pilnowali brukselscy urzędnicy i Ukraina będzie systematycznie rozliczana z postępów w tej dziedzinie przez unijnych specjalistów.

Wizja i wyobraźnia

Wniosek Ukrainy zmusza UE do kreatywności. Zastosowanie klasycznej procedury kandydackiej nie byłoby możliwe dla kraju w stanie wojny, dlatego słychać apele o mniej legalistyczne podejście.

– Tutaj potrzebna jest decyzja geopolityczna, ale przecież UE do takiej roli aspiruje. Nie można stosować klasycznej procedury, potrzebna jest polityczna wizja i wyobraźnia – uważa Michael Leigh. Takiego geopolitycznego rozwiązania szuka się teraz intensywnie w Brukseli, w porozumieniu ze stolicami państwa UE. Słychać o decyzji pozytywnej, połączonej z dodatkowymi warunkami: czy to do zrealizowania jeszcze przed formalnym przyznaniem tego statusu, czy później. Wiadomo, że cokolwiek innego niż status kandydata będzie stanowiło ogromne rozczarowanie dla Kijowa.