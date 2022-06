Prezydent Emmanuel Macron został skrytykowany przez Ukrainę i sojuszników z Europy Wschodniej po tym, jak opublikowano wywiady, w których cytowano go za to, że powiedział, iż ważne jest, by nie "upokarzać" Rosji, aby po zakończeniu walk możliwe było możliwe rozwiązanie dyplomatyczne.

- Jak powiedział prezydent, chcemy ukraińskiego zwycięstwa. Chcemy, by integralność terytorialna Ukrainy została przywrócona - powiedział dziennikarzom urzędnik pytany o upokarzające komentarze Macrona.

Prezydent Francji regularnie rozmawia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w ramach starań o zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji między Kijowem a Moskwą. Negocjacje z prezydentem Rosji niczego do tej pory nie przyniosły.

- W tym, co mówi prezydent, nie ma ducha ustępstw wobec Putina czy Rosji. Kiedy mówi do niego bezpośrednio, nie chodzi o kompromis, ale o to, by powiedzieć, jak my widzimy sytuację - powiedział urzędnik.

Francja jest gotowa pomóc w zapewnieniu dostępu do portu w Odessie, gdzie część ukraińskich zapasów zboża jest gotowa do wysłania. - Jesteśmy do dyspozycji stron, tak aby można było zorganizować operację, która umożliwiłaby całkowicie bezpieczny dostęp do portu w Odessie - przekazał urzędnik. Nie sprecyzował, na czym miałaby polegać ta pomoc.

Broniąc stanowiska Macrona, powiedział, że konieczne będzie wynegocjowanie rozwiązania wojny. Dodał, że Paryż był kluczowym zwolennikiem sankcji i zapewnił Ukrainie silne wsparcie wojskowe.