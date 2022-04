Powszechnie przyjmuje się, że aby zapobiec najgorszym z przewidywanych skutkom zmian klimatycznych w ciągu następnej dekady, emisja dwutlenku węgla musi spaść o połowę w stosunku do obecnego poziomu. Wraz ze wzrostem populacji i pobudzającym konsumpcję rozwojem klasy średniej wzrasta ilość niewłaściwie zagospodarowanych odpadów. A to stanowi ogromne zagrożenie dla ekosystemów i ludzkości. Do 2030 roku poziom emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z produkcją towarów, które ostatecznie stają się odpadami komunalnymi, wzrośnie nawet o dwie trzecie, znacznie przewyższając stopień redukcji obecnej emisji.