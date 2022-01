W wywiadzie dla telewizji NTV Erdogan stwierdził, że izraelski prezydent odwiedzi Turcję w "pierwszej połowie lutego".



- Wraz z tą wizytą rozpocznie się nowa era w relacjach Izraela z Turcją - ocenił Erdogan.



Relacje między Turcją a Izraelem - państwami, które niegdyś były regionalnymi sojusznikami - pogorszyły się w czasach rządów Erdogana, który nie ukrywa swojego krytycznego stosunku do polityki Izraela wobec Palestyńczyków.

W 2010 roku Turcja wycofała ambasadora z Izraela, a Izrael - z Turcji, po tym jak izraelscy komandosi wtargnęli na pokład statku z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków, który przełamał izraelską blokadę. W wyniku incydentu zginęło dziewięciu aktywistów z Turcji.



W 2018 roku doszło do ponownego pogorszenia się relacji, po tym jak USA przeniosły swoją ambasadę do Jerozolimy, co wywołało niezadowolenie Turcji. Ankara raz jeszcze odwołała swojego ambasadora z Izraela, co zmusiło Izrael do analogicznej reakcji.

W ostatnich miesiącach Turcja szuka jednak zbliżenia z Izraelem. Ankara próbuje też poprawić relacje z innymi państwami regionu - Egiptem, ZEA i Arabią Saudyjską.



Erdogan zapowiedział w rozmowie z NTV, że odwiedzi ZEA 14 lutego.