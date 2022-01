Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wezwał członków ODKB - w tym m.in. Rosję - na pomoc w związku z gwałtownymi protestami, które opanowały kraj, Tokajew ogłosił, że w Kazachstanie "przywrócono porządek".

Na początku ubiegłego tygodnia w Kazachstanie doszło do gwałtownych protestów po gwałtownej podwyżce cen skroplonego gazu (LPG), szeroko stosowanego jako paliwo do samochodów w Kazachstanie. Demonstracje doprowadziły do odwołania przez prezydenta premiera, a także wycofania się władz z podwyżki. Gdy to nie uspokoiło nastrojów, wówczas Tokajew poprosił o pomoc sojuszników z ODKB. Niemal natychmiast żołnierzy do Kazachstanu wysłały Rosja i Białoruś.

Środki podjęte przez ODKB pokazują, że nie pozwolimy na realizację scenariusza tzw. kolorowych rewolucji Władimir Putin, prezydent Rosji

Putin na szczycie ODKB mówił, że do kryzysu w Kazachstanie doszło w wyniku "destrukcyjnego działania zewnętrznych sił, które wykorzystały wewnętrzną sytuację" Kazachstanu. Jak dodał osoby, które "zaatakowały instytucje państwa" to inne osoby, niż te, które protestowały przeciwko wzrostowi cen gazu.

Według Putina w czasie kryzysu w Kazachstanie wykorzystano "dobrze zorganizowane grupy bojówkarzy" w tym osoby "wyszkolone w obozach dla terrorystów poza granicami kraju".

- Jak powiedział Kasym-Żomart Tokajew ich atak na Kazachstan, atak na państwo, był aktem agresji, całkowicie się z tym zgadzam - stwierdził prezydent Rosji.



Putin stwierdził następnie, że ODKB nie pozwoli na "siłową zmianę władzy" na terytorium państw członkowskich sojuszu. - Środki podjęte przez ODKB pokazują, że nie pozwolimy na realizację scenariusza tzw. kolorowych rewolucji - dodał nawiązując m.in. do pomarańczowej rewolucji na Ukrainie czy rewolucji róż w Gruzji.

Prezydent Rosji zapowiedział, że kontyngent sił ODKB zostanie wycofany z Kazachstanu, kiedy jego misja zostanie zakończona i prezydent kraju, Tokajew, uzna, że pomoc sojuszników nie będzie mu już potrzebna.